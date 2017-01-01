В МЗС розповіли про можливі зміни правил перетину кордону з Туреччиною

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Туреччина може дозволити українцям в'їзд на свою територію за внутрішніми паспортами

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Туреччина може дозволити українцям в'їзд на свою територію за внутрішніми паспортами.

Клімкін розраховує на якнайшвидший результат у переговорах, про це він заявив в ефірі програми «Право на владу».

«Можу сказати, що ми почали серйозну розмову про це (в’їзд за внутрішнім паспортом, – ред.) з нашими турецькими друзями, можливо, це запрацює найближчим часом», – заявив він.

Проте точних дат міністр наразі не назвав. Окрім того, Клімкін відзначив, що такі ж перемовини ведуться і щодо перетину кордону за внутрішніми паспортами-картками з Білоруссю.