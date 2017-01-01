В НАБУ не збираються повторно допитувати Насірова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

За даними НАБУ, під час допиту 17 березня Насіров не дав відповіді по суті на більш ніж половину запитань

Наразі немає потреби у повторному допиті тимчасово відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

«У відповідь на запити ЗМІ щодо планів повторно допитувати відстороненого голову Державної фіскальної служби повідомляємо, що наразі цей допит є доцільним лише у разі, якщо підозрюваний сам зголоситься прийти і повідомити нові факти чи обставини, що стосуються надання розстрочень зі сплати ренти за надрокористування компаніям, задіяним у «газовій схемі Онищенка», – йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ, під час допиту 17 березня Насіров не дав відповіді по суті на більш ніж половину запитань.

«Не знаю», «пояснити не можу», «треба дізнатися в ДФС» – ось що чули детективи у відповідь на цілком конкретні запитання», – зазначили у НАБУ.

На думку детективів, відмовляючись від конструктивної співпраці зі слідством та надання чіткої аргументації своїх дій та рішень, відсторонений керівник ДФС жодним чином не спростовує підозри слідчих.

Натомість у своїх публічних зверненнях він заявляє, що детективи Національного бюро не ставлять йому «питань по суті», чим свідомо вводить в оману громадськість, додали у НАБУ.

Крім того, у бюро зауважили, що заяви Насірова «містять чимало іншої недостовірної інформації».

«Наголошуємо, Національне бюро має достатньо доказів незаконності рішень голови ДФС і наразі не потребує проведення повторних допитів підозрюваного, якщо він сам у них не зацікавлений», – повідомили у НАБУ.

Нагадаємо, Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Його підозрюють у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.