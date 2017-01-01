В Німеччину для потреб НАТО доставили майже 100 гелікоптерів США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вертоліт Apache

Частину техніки направлять на бази НАТО в Литві, Польщі та Румунії

Військовослужбовці США сьогодні почали розвантажувати десятки гелікоптерів Chinook, Apache та Black Hawk у порту німецького Бремергафена для подальшого відправлення повітряного флоту на американську військову базу Іллесгайм у Баварії.

За даними інформагенції dpa, до Німеччини прибули 94 гелікоптери та кілька вантажівок десятої бойової авіаційної бригади з бази Форт Драм у штаті Нью-Йорк.

Частину техніки 14 лютого направлять на авіабази НАТО в Литві, Польщі та Румунії в рамках операції розширення Північноатлантичного альянсу на схід Atlantic Resolve («Атлантична рішучість»). На литовську та румунську бази Альянсу відправлять по п’ять вертольотів та по 50 солдатів американської армії. Бундесвер при цьому виступає партнером з логістики.

Як відомо, перша партія американської військової техніки прибула до Бремергафена шостого січня. Розширення військового контингенту НАТО у Східній Європі стало відповіддю Альянсу на занепокоєння європейських союзників США по НАТО через агресивний курс Росії після анексії українського Криму.