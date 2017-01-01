На російському Алтаї вертоліт з екскурсією впав у озеро

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На борту гвинтокрила, що розбився на Алтаї був колишній віце-прем'єр уряду краю

В районі Телецького озера в Республіці Алтай РФ зазнав аварії екскурсійний вертоліт із п'ятьма пасажирами на борту.

Про це повідомляє прес-служба російського відомства, передає ТАСС.

«За попередньою інформацією (зі слів очевидця) 12 лютого 2017 року о 20.00 (за місцевим часом) в Турочацькому районі Республіки Гірський Алтай зазнав аварії вертоліт Robinson-66. Обставини події встановлюються», - йдеться в повідомленні.

Співробітники Алтайського біосферного заповідника бачили, як згасли бортові вогні вертольота, розповів голова адміністрації району Владислав Рябченко.

«Співробітники заповідника, які стежать за територією, бачили, як згасли вогні вертольота приблизно в кілометрі від берега, вони першими подали сигнал про цю ситуацію. За даними, які є у нас, це був приватний вертоліт", - сказав він.

Як повідомляє сайт taiga.info, на борту перебував алтайський бізнесмен і колишній віце-прем'єр уряду краю Анатолій Банних. У 2009 році він вже потрапляв в вертолітну аварію під час полювання на архарів на півдні Гірського Алтаю. Після цього випадку Банних пішов у відставку.

ТАСС із посиланням на джерело пише, що Банних міг загинути разом із двома своїми дітьми: «На борту перебували п'ятеро осіб: пілот Дмитро Ракитський, його дружина Олена, Анатолій Банних і двоє дітей, хлопчик і дівчинка».

«Попередньо, група відпочиваючих з п'яти чоловік вирішила політати над озером, але на зльоті щось пішло не так, і вертоліт впав у воду. Ця інформація перевіряється», — сказало джерело «Інтерфаксу», зазначивши, що пілот, швидше за все, не впорався з керуванням.

До місця катастрофи висунулася аеромобільна угруповання ГУ МНС Росії по республіці Алтай і рятувальники Алтайського філії регіонального пошуково-рятувального загону МНС РФ.

Глибина Телецького озера може досягати 280 метрів, повідомили в правоохоронних органах РФ.

«Зі слів очевидців, в тому місці, куди впав вертоліт, відкрита вода, вона не замерзає. Глибина до 280 метрів», - сказав співрозмовник агентства.