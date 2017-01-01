Українець намагався перевезти в окуповану Горлівку 17 пакетів з марихуаною

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Особисті речі затриманого

Чоловік ховав наркотики серед особистих речей

Прикордонники Краматорського загону виявили на лінії розмежування у громадянина України насіння марихуани на КПВВ «Майорське». Про це повідомляє Дежприкордонслужба.

Пакетики із забороненим насінням рослини чоловік, який прямував до непідконтрольної Горлівки, перевозив серед особистих речей. На сумки, в яких знаходилось насіння, під час заходів перевірки зреагував службовий пес, натренований на пошук наркотиків.

«Всього чоловік перевозив серед речей 17 пакетиків із насінням. Попередньо встановлено, що це зерна марихуани. Сам українець пояснив, що сумки він віз як передачу від невідомої йому особи, а про їх вміст нібито нічого не знав», - повідомили прикордонники.

Наразі громадянина України та виявлене насіння передано співробітникам Національної поліції для подальшої перевірки.

Як повідомляв «Главком», вчора прикордонники вилучили на польському кордоні 17 тисяч пачок цигарок, а також Україна заборонила на три роки в'їзд в країну громадянину Молдови, в автомобілі якого знайшли 25 георгіївських стрічок.