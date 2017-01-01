В ОБСЄ планують збільшити кількість спостерігачів на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Себастьян Курц

Також йде мова про збільшення годин патрулювання СММ ОБСЄ

ОБСЄ має намір збільшити кількість спостерігачів у складі своєї Спеціальної моніторингової місії в Україні, додати години патрулювання вздовж лінії зіткнення та зміцнити її технічний потенціал.

Про це на засіданні Радбезу ООН заявив міністр закордонних справ Австрії, голова ОБСЄ Себастьян Курц.

«Одне з центральних питань, з якими доводиться мати справу ОБСЄ, - криза в Україні і навколо України. Ця криза має ряд аспектів: це анексія Криму, постачання зброї на Донбас, роль Російської Федерації, здійснення Мінських угод і численні акти насильства. Всі ці питання регулярно обговорюються в ОБСЄ», - сказав Курц.

Міністр підкреслив, що рівень насильства, який спостерігається на сході України в останні кілька днів, абсолютно неприйнятний. Міністр закликав всі сторони виконувати Мінські угоди і повною мірою дотримуватися режиму припинення вогню.

Як повідомляв «Главком», представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко на засіданні Радбезу ООН заявив, що триваюча агресія Росії проти України та її негативні наслідки залишаються одними з основних загроз європейській безпеці.