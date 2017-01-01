На Донеччині зупинилась Миронівська ТЕС

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Миронівська ТЕС

Зупинка сталась через технічні проблеми

Єдиний котел, який працював на Миронівській ТЕС, був зупинений через технічні проблеми ввечері 21 лютого.Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на департамент з корпоративних комунікацій ДТЕК.

«Електростанція припинила виробляти електроенергію і, головне, тепло для селища Миронівський. Зараз енергетики виконують термінові роботи по включенню в мережу резервного котла», - йдеться в повідомленні.

Для надійної роботи Миронівської ТЕС взимку необхідна одночасна робота щонайменше двох окремих котлів, щоб у разі аварійної ситуації на одному, другий котел зміг утримати станцію.

На Миронівській ТЕС працювали різні котли зі спалювання вугілля антрацитової і газової марок. Однак через блокування постачання антрацитового вугілля з шахт Донбасу, керівники ДТЕК Миронівської ТЕС прийняла рішення зупинити роботу котла, що працює на антрациті, адже його залишилося лише 10 тисяч тонн.

Як повідомляв «Главком», Єнакіївський металургійний завод та ПАТ «Краснодонвугілля» (Луганська обл.), що входять у групу «Метінвест» олігарха Ріната Ахметова і знаходяться на тимчасово не підконтрольній території Україні, зупинили виробництво через воєнні дії і блокаду залізничного сполучення в зоні АТО.

17 лютого корпорація «Індустріальний союз Донбасу» підтвердила зупинку роботи Алчевського металургійного комбінату та Алчевського коксохімічного заводу.

В середу з’явилась інформація, що через блокаду Донбасу може зупинитись Дніпровський меткомбінат.