В ОБСЄ попередили про «весняне загострення» на Донбасі
- Сьогодні, 03:40
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Хуг розкритикував заяви та «домовленості» політиків про режим тиші, які постійно порушуютьсяНевідведене важке озброєння в районі лінії зіткнення на сході України створює ризик нового загострення конфлікту, яке буде ще більш потужним, ніж наприкінці січня 2017 року.
Про це заявив заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва Європи в Україні Олександр Хуг, – повідомляє DW.
Ескалація насильства, каже Хуг, може початися вже навесні. Для того, щоб уникнути спалаху боїв, пояснює він, необхідно створити зону безпеки в глибину на 50 кілометрів від передової лінії, а для цього потрібно відвести важкі гармати.
Крім того, Хуг розкритикував заяви та «домовленості» політиків про режим тиші, які постійно порушуються.
«Це вносить величезну плутанину, коли маєш справу з «перемир’ям» всередині «перемир’я» відразу після «перемир’я» і навколо «перемир’я», – зазначив представник СММ ОБСЄ.
Як повідомлялося, учора бойовики обстріляли Талаківку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Джерело: DW