Блокада вугілля з Донбасу призведе до дефіциту електроенергії влітку , - «Укренерго»

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Єдиною заміною вугіллю з Донбасу є російське вугілля

Блокада вугілля з Донбасу призведе до дефіциту електроенергії влітку цього року, або до ризику зриву наступного опалювального сезону через відмову від ремонтних робіт в міжопалювальний сезон.

Про це заявив виконуючий обов’язки голови компанії «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Ці ризики хоча і відкладені на кілька додаткових тижнів або до двох місяців, але вимагають негайного рішення, щоб до кінця наступного місяця, мається на увазі квітень, почалися поставки антрацитового вугілля хоча б у мінімальній кількості 5-10 тисяч тонн на добу», — сказав він.

Глава «Укренерго» зазначив, що в умовах економічної блокади Донбасу, зниження енергоспоживання в металургії не допоможе знизити дефіцит вугілля, оскільки підприємства цієї галузі працюють цілодобово, і падіння виробництва на них зменшить вироблення атомної генерації.

Єдиною заміною вугіллю з Донбасу є російське вугілля. Також є австралійське, але його недостатньо, додав Ковальчук.

28 лютого у поліції Донеччини повідомили про затримання 37 осіб, які здійснили напад на учасників блокування залізниці.

Як повідомлялося, невідомі штурмують один з редутів, який звели блокувальники на Донбасі. У Штабі блокади заявили, що перші дві спроби штурму відбиті, тітушки відійшли та перекрили підходи та під'їзди до редуту.

Джерело: Інтерфакс-Україна