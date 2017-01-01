Блокада вугілля з Донбасу призведе до дефіциту електроенергії влітку , - «Укренерго»
- Сьогодні, 22:28
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Єдиною заміною вугіллю з Донбасу є російське вугілляБлокада вугілля з Донбасу призведе до дефіциту електроенергії влітку цього року, або до ризику зриву наступного опалювального сезону через відмову від ремонтних робіт в міжопалювальний сезон.
Про це заявив виконуючий обов’язки голови компанії «Укренерго» Всеволод Ковальчук.
«Ці ризики хоча і відкладені на кілька додаткових тижнів або до двох місяців, але вимагають негайного рішення, щоб до кінця наступного місяця, мається на увазі квітень, почалися поставки антрацитового вугілля хоча б у мінімальній кількості 5-10 тисяч тонн на добу», — сказав він.
Глава «Укренерго» зазначив, що в умовах економічної блокади Донбасу, зниження енергоспоживання в металургії не допоможе знизити дефіцит вугілля, оскільки підприємства цієї галузі працюють цілодобово, і падіння виробництва на них зменшить вироблення атомної генерації.
Єдиною заміною вугіллю з Донбасу є російське вугілля. Також є австралійське, але його недостатньо, додав Ковальчук.
28 лютого у поліції Донеччини повідомили про затримання 37 осіб, які здійснили напад на учасників блокування залізниці.
Як повідомлялося, невідомі штурмують один з редутів, який звели блокувальники на Донбасі. У Штабі блокади заявили, що перші дві спроби штурму відбиті, тітушки відійшли та перекрили підходи та під'їзди до редуту.
За даними Штабу, більша частина так званих тітушок «явно має ознаки військового вишколу, проте особистості нападників поки не встановлені. Штаб приймає всі заходи забезпечення безпеки та деблокування редуту, але прибуває допомога і до «тітушок».
Один із захисників редуту, який отримав ножове поранення, госпіталізований. Загрози життю немає.
Нагадаємо, вчора учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.
Активісти торгівельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна-Лисичанськ-Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата - Костянтинівка у Донецькій області.
Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.
15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.
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Джерело: Інтерфакс-Україна