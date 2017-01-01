Якщо не зупинити блокаду, Україна втратить 10% ВВП - політолог



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кость Бондаренко

Бондаренко нагадав, що більшість вугільних підприємств, які фактично знаходяться на території, непідконтрольній Києву, зареєстровані на території України і платять податки в бюджет

Якщо не зупинити блокаду, в цьому році Україна втратить ще 10% ВВП. Про це сказав політолог Костянтин Бондаренко в ефірі «112 каналу».

«Ті, хто блокує залізничні колії, кажуть дуже багато ура-патріотичних гасел. У той же час, фактично, якби виповнилося те, що вони пропонують - повністю перекрити всі поставки вугілля, то замість 3% обіцяного зростання ВВП це призвело б до 10-15% його падіння в цьому році. Якщо це ознака патріотизму, то, вибачте мене, що у нас не патріотично? Що стосується даної ситуації, тут насправді питання йде не про прибутки олігархів. Питання йде про економіку держави, про соціальну сферу, про престиж держави. Чи може держава відповідати за безпеку?» - сказав політолог.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо «дипломатичного рішення» питання, анонсованого міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, він висловив думку, що влада повністю несе відповідальність за цей шлях, тому що пройшов вже місяць і ніяких зрушень не намітилося.

Проте, в драматичні моменти історії ми бачили і інші, ефективні рішення подібних питань, зазначив Бондаренко. Наприклад, під час Громадянської війни в Сполучених Штатах північ продовжувала торгувати бавовною, тобто, купувати бавовну у південних штатів незважаючи на бойові дії. Під час Російсько-японської війни 1904-1905 рр. весь тихоокеанський флот Російської Імперії їздив на японському вугіллі, купував його. Під час Другої Світової війни Сполучені Штати постачали двигуни для німецької армії, з якою перебували в стані війни і так далі.

Бондаренко також нагадав, що більшість вугільних підприємств, які фактично сьогодні знаходяться на території, непідконтрольній Києву, зареєстровані на території України та, відповідно, платять податки в бюджет України. «За півроку це приблизно 5-7 мільярдів гривень. А громадяни, що працюють там - отримують гроші на картки, які можуть використовувати тільки на території України», - зазначив він.

Політолог також висловив упевненість, що якими б не були правові колізії, профільні міністерства можуть і повинні кардинально вплинути на ситуацію. «Насправді, тут потрібно, щоб весь комплекс заходів був підготовлений профільними міністерствами, а у нас є міністерства окупованих територій. Потрібно, щоб у зв'язці з іншими профільними міністерствами (енергетики, економіки) був розроблений план, щоб все це регулювалося на державному рівні і, відповідно, щоб було державне бачення того, якою мірою компромісу ми йдемо в даній ситуації», - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Активісти торгівельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна-Лисичанськ-Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата - Костянтинівка у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

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Джерело: УНН