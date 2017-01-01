Екс-голова Донецької ОДА: Блокада на Донбасі вигідна бойовикам

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Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко

Сергій Тарута пояснив, що блокада цілком вкладається в площину ідеологічного зомбування українців, які залишились на непідконтрольній території

Народний депутат, екс-голова Донецької ОДА Cергій Тарута переконаний, що блокада залізниці на Донбасі вигідна бойовикам. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«А блокада Донбасу, на моє переконання, вигідна, в першу чергу, бойовикам», - зазначив він, пояснивши, що тепер терористи мають привід «націоналізувати» українські підприємства.

«Це по-перше. По-друге, блокада цілком вкладається в площину ідеологічного зомбування українців, які залишились на непідконтрольній території, а це майже три мільйони українців. Яку картинку показують їм у ЗМІ росіяни, так звані «ДНР» та «ЛНР»? Вони кажуть: українці хочуть вбивати людей на Донбасі, знищувати вас, морити голодом. Це все робиться для того, щоб викликати почуття ненависті до України. І блокада допомагає працювати зі свідомістю людей. Ще простіше буде зомбувати людей, коли ті, хто їздив на підконтрольну Україні територію і знімали українську зарплату зі своїх карток в українських банках, будуть позбавлені такої можливості. Якщо підприємства зупиняться, люди не отримуватимуть зарплат і опиняться на межі виживання», - сказав Тарута.

За його даними, на непідконтрольній Україні території працюють понад 100 підприємств, в тому числі державних. «Підприємств, які належать Ахметову, можливо, 7-8», - уточнив Тарута.

Він нагадав, що перелік підприємств, які працюють на непідконтрольній території, затверджений постановами Кабміну та рішеннями РНБО.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня.

Співробітники Служби безпеки України перехопили розмови ватажка т.зв. «ДНР» Захарченка з начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трапєзніковим, які доводять справжні наміри терористів щодо використання торговельної блокади ОРДЛО.

Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.