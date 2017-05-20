В Одесі розстріляли цілу сім’ю: одна з загиблих - бухгалтер порту

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На тілах потерпілих було виявлено тілесні ушкодження у вигляді рублених та вогнепальних поранень голови.

Невідомий зловмисник застрелив в Одесі трьох людей: 48-річного господаря будинку, його 47-річну дружину та 75-річну матір одного з них. Як повідомляє «Главком», про це інформує Суворовський відділ поліції в м. Одесі.

За його даними, повідомлення про злочин надійшло до правоохоронців 19 травня о 21.00. Його прийняли співробітники Хаджибеївського відділення поліції. Чоловік повідомив, що в приватному будинку на вулиці Середній він виявив тіла своїх родичів з ознаками насильницької смерті.

В ході огляду поліцією на тілах потерпілих було виявлено тілесні ушкодження у вигляді рублених та вогнепальних поранень голови.

За даним фактом розпочато досудове слідство за частиною 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події та вживають заходів по встановленню та затриманню особи, причетної до вчинення вказаного правопорушення.

За даними 368.media, ніяких цінностей за місці вбивства викрадено не було.

Як повідомила «Думська», її джерела в поліції не підтверджують, що на тілах загиблих були рубані рани: у трьох жертв тільки вогнепальні поранення. Також видання оприлюднило довідку до відкритого кримінального провадження. У ній зазначено, що вбита 47-річна жінка – це Наталя Зинюк, а вбитий чоловік – Іван Зинюк. В довідці сказано, що Наталя Зинюк працювала бухгалтером Іллічівського морського порту. Між іншим, на самому підприємстві вже заявили, що загибла «не є співробітником порту і ніколи там не працювала». Там також припустиди, що місце роботи Зинюк могли переплутати з рибпортом.