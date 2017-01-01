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    В одеській школі у працівниці харчоблоку виявили туберкульоз

    • Вчора, 20:06
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    Інфікована жінка працювала у харчоблоці
    Інфікована жінка працювала у харчоблоці

    Навчальний процес в школі не зупинятимуть

    В Одесі у працівниці харчового блоку школи № 55 виявили туберкульоз у закритій формі. Про це сьогодні на своїй сторінці у Facebook повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

    Чиновниця стверджує, що результати досліджень у профільному департаменті отримали вчора ввечері. Захворювання на туберкульоз було виявлено при підозрі у працівника пневмонії, після перенесеного ГРВІ. Зараз в школі проводяться профілактичні заходи.

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    «За словами наших медиків, небезпеки для дітей та інших працівників хвора жінка не представляла, тому в обмеженні навчального процесу немає необхідності. Протягом двох днів педагогами і лікарями будуть проведені збори у всіх класах, батькам роз'яснять порядок дії в школі і дадуть кваліфіковані відповіді на хвилюючі питання»,  – заявила Буйневич.

    Директор одеського департаменту освіти і науки додає, що при проходженні медичного огляду влітку у вищевказаного працівника харчоблоку не було виявлено жодних ознак туберкульозу.

    Нагадаємо, що з 14 грудня по 23 січня в Татарбунарському районі Одеської області було зафіксовано дев'ять випадків захворювання вірусним гепатитом А, майже всі хворі – діти.

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