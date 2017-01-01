В окупованому Криму бунтують російські морпіхи

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Російські морські піхотинці

Військовослужбовці РФ, які проходять підготовку для участі у бойових діях на території Сирії, вимушений витрачати власні кошти для обладнання місць проживання на полігоні в Криму

Спостерігається зниження морально-психологічного стану особового складу ЗС РФ на тимчасово окупованій території Криму, пов’язане з незадовільним фінансовим та матеріальним забезпеченням. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, особовий склад 810 окремої бригади морської піхоти (Севастополь) Чорноморського флоту ЗС РФ, який проходить підготовку для участі у бойових діях на території Сирії, вимушений витрачати власні кошти для обладнання місць проживання на полігоні.

При цьому, військовослужбовці виказують обурення невиплатою грошового забезпечення за виконання завдань за кордоном, повідомляє українська розвідка.