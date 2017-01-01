На Донбасі «рашаТБ» ліпить провокаційні матеріали проти сил АТО

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Російські журналісти на Донбасі

Залучаються знімальні групи російських телеканалів «Россия 1», «НТВ», «Рен ТВ» на Донецькому та Маріупольському напрямках

На Донбасі російське окупаційне командування активізувало заходи щодо створення провокаційних матеріалів, спрямованих на дискредитацію сил АТО та звинувачення у порушенні Мінських домовленостей. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Залучаються знімальні групи провідних російських телеканалів «Россия 1», «НТВ», «Рен ТВ» на Донецькому та Маріупольському напрямках, які для створення резонансних матеріалів використовують спеціально підготовлених провокаторів з числа місцевих мешканців», - інформує ГУР.

Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія активізувала інформаційну кампанію зі звинувачення України в порушенні Мінських домовленостей.

За даними ГУР, для зйомок пропагандистських відеороликів про обстановку на Донбасі вдвічі збільшено кількість спеціальних груп російських «журналістів». Розвідка інформує, що до складу цих груп залучені офіцери Центру інформаційного протиборства (Новочеркаськ) ЗС РФ.