Через аварії на дорогах у дев'яти областях зберігається критична ситуація

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Протягом минулої доби на автошляхах України загинуло четверо громадян, травмовано 50

На автомобільних дорогах у дев'яти областях України зберігається критична ситуація за рівнем аварійності. Через негоду у кількох регіонах обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

«Протягом минулої доби на автошляхах України загинуло четверо громадян, травмовано 50. Сьогодні, 7 лютого, у деяких регіонах обмежено рух транспорту. Критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у дев'ятьох областях країни», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Волинській, Львівській, Закарпатській та Кіровоградській областях зафіксовано зростання рівня аварійності більш ніж на 50%.

Також наголошується, що високий рівень аварійності залишається в Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Дніпропетровській та Луганській областях.

Як повідомлялося, через негоду рух вантажного транспорту обмежено у Київській та Хмельницькій областях. У Закарпатті обмежено рух для всіх видів транспорту на трасі А-071207. На Черкащині введено обмеження для вантажного транспорту на трасах М-05, Н-01, Н-08.

Нагадаємо, у Києві затори сягають п’яти балів.