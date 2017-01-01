В Україні завтра сильні морози і хуртовини

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У Києві 8 лютого вночі помірний, вдень невеликий сніг

В Україні в найближчі добу 8 лютого холодне повітря охопить майже всю територію країни, тому температура продовжить знижуватися, повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей України, крім північного сходу і в сходу, в зоні впливу атмосферних фронтів буде випадати сніг різної інтенсивності - від невеликого до сильного, посилиться вітер.

Вночі в Україні, крім східних регіонів, Чернігівської та Сумської областей, очікуються сніг, хуртовини (у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській області сильний сніг), вдень на Правобережжі країни невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без опадів.

Температура вночі 13-18 °, в східних регіонах, Чернігівській та Сумській областях 20-26 ° морозу, вдень 9-15 ° морозу; в південних областях і Прикарпатті вночі 5-11 °, вдень 2-7 ° морозу.

На Закарпатті та крайньому півдні очікується мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; температура протягом доби від 3 ° морозу до 2 ° тепла. На дорогах країни ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м / с, вночі на більшій частині, вдень в південних областях пориви 15-20 м / с.

У Києві 8 лютого вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м / с, вночі пориви 15-20 м / с, хуртовини. Температура вночі 14-16 °, вдень 10-12 ° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 лютого найвища температура вдень була 11,0 ° у 2011 році, найнижча вночі -28,5 ° у 1929 році.

В Україні 9 лютого утримається холодна погода з температурою вночі 17-22 ° морозу, на сході, Чернігівщині та Сумщині до 26 °, вдень 8-15 ° морозу; в південних і західних областях вночі 11-16 °, удень 3-8 ° морозу; на Закарпатті вночі 0-5 ° морозу, вдень 1-6 ° тепла. Без опадів, лише вночі в західних областях місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м / с, в південній частині місцями пориви 15-20 м / с.

У Києві 9 лютого без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний 5-10 м / с. Температура вночі 18-20 °, вдень 10-12 ° морозу.