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    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок

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    Демонтаж торгових об'єктів на Центральному ринку Сімферополя
    Демонтаж торгових об'єктів на Центральному ринку Сімферополя

    Окупаційна влада планує побудувати на місці ринку парковку

    Сьогодні, 11 квітня, окупаційна влада почала примусовий демонтаж торгових об'єктів у районі вулиці Козлова на Центральному ринку в Сімферополі.

    Під час демонтажу торгових об'єктів чергував автобус із силовиками з російського ОМОНу. По периметру всього ринку виставили поліцейських.

    Доступ на територію ринку заборонили, виключення робили тільки для тих, хто забирав своє майно.

    Перехожі до таких дій ставилися неоднозначно: одні підтримували місцеву владу і силовиків, інші – торговців.

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    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок
    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок
    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок
    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок
    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок
    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок
    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок
    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок
    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок
    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок
    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок
    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок
    В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок

    На місці ринку планують побудувати парковку для автомобілів і впорядкувати зелену зону. Плани благоустрою цієї території опублікували на сайті підконтрольної Кремлю адміністрації Сімферополя.

    «Роботи з благоустрою в районі вулиці Козлова включатимуть організацію паркування на сто місць і облаштування пішохідної зони. У планах міської влади також значиться монтаж аркових споруд», – сказано в повідомленні.

    Джерело: Крим.Реалії

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