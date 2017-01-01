В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок
- Сьогодні, 15:39
-
Розсилка
Окупаційна влада планує побудувати на місці ринку парковку
Сьогодні, 11 квітня, окупаційна влада почала примусовий демонтаж торгових об'єктів у районі вулиці Козлова на Центральному ринку в Сімферополі.
Під час демонтажу торгових об'єктів чергував автобус із силовиками з російського ОМОНу. По периметру всього ринку виставили поліцейських.
Доступ на територію ринку заборонили, виключення робили тільки для тих, хто забирав своє майно.
Перехожі до таких дій ставилися неоднозначно: одні підтримували місцеву владу і силовиків, інші – торговців.
На місці ринку планують побудувати парковку для автомобілів і впорядкувати зелену зону. Плани благоустрою цієї території опублікували на сайті підконтрольної Кремлю адміністрації Сімферополя.
«Роботи з благоустрою в районі вулиці Козлова включатимуть організацію паркування на сто місць і облаштування пішохідної зони. У планах міської влади також значиться монтаж аркових споруд», – сказано в повідомленні.
Джерело: Крим.Реалії