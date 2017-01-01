В окупованому Сімферополі зносять центральний ринок

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Демонтаж торгових об'єктів на Центральному ринку Сімферополя

Окупаційна влада планує побудувати на місці ринку парковку

Сьогодні, 11 квітня, окупаційна влада почала примусовий демонтаж торгових об'єктів у районі вулиці Козлова на Центральному ринку в Сімферополі.

Під час демонтажу торгових об'єктів чергував автобус із силовиками з російського ОМОНу. По периметру всього ринку виставили поліцейських.

Доступ на територію ринку заборонили, виключення робили тільки для тих, хто забирав своє майно.

Перехожі до таких дій ставилися неоднозначно: одні підтримували місцеву владу і силовиків, інші – торговців.

На місці ринку планують побудувати парковку для автомобілів і впорядкувати зелену зону. Плани благоустрою цієї території опублікували на сайті підконтрольної Кремлю адміністрації Сімферополя.

«Роботи з благоустрою в районі вулиці Козлова включатимуть організацію паркування на сто місць і облаштування пішохідної зони. У планах міської влади також значиться монтаж аркових споруд», – сказано в повідомленні.

Джерело: Крим.Реалії