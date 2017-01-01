В ОПЕК конфлікт: Саудівська Аравія значно збільшила видобуток нафти

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Видобуток нафти в Саудівській Аравії

Саудівська Аравія заявила, що Росія та Ірак не дотримуються своїх зобов'язань

Найважливіший виробник нафти у світі - Саудівська Аравія - значно збільшила видобуток «чорного золота», незважаючи на програму скорочення видобування. У лютому у королівстві видобували щодня приблизно на 263 300 барелів (у кожному барелі - 159 літрів) більше нафти, ніж до того. Про це йдеться в останньому щомісячному звіті Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). За цими даними, загальний видобуток картелю знову трохи перевищив позначку у 10 мільйонів барелів на день.

Ще у січні ОПЕК разом з іншими важливими нафтовидобувними країнами обмежила щоденний видобуток 9,8 мільйонами барелів. Після того, як наприкінці 2016 року нафтовидобувні держави домовилися про спільне обмеження видобутку, ціна «чорного золота» істотно зросла - до 54 доларів за барель нафти марки Brent.

Рішення Саудівської Аравії знову наростити видобуток нафти є ознакою конфліктів між нафтовидобувними країнами. Нещодавно саудівський міністр нафтової промисловості Халід аль-Фаліх висловив незадоволення реалізацією угоди про скорочення видобутку. Його країна не нестиме тягар обмежень невизначено довго, заявив він, інші держави теж повинні дотримуватися своїх зобов'язань. Серед них аль-Фаліх назвав, зокрема, Росію та Ірак. Ці країни виграли від підвищення цін, при цьому не скорочуючи значно продажу нафти.

Довгий час Саудівська Аравія взагалі виступала проти скорочення видобутку в рамках ОПЕК. Королівство аргументувало свою позицію тим, що низькі ціни допоможуть знищити конкурентів у США, які видобувають сланцеву нафту методом фрекінгу. Фрекінг є відносно дорогою технологією, тож якщо ціни на нафту низькі, цей метод себе не окуповує.

Але Саудівська Аравія втрачала час. Чим довше тривав період низьких цін на нафту, тим важче було державному бюджету країни, яка отримує від продажу нафти 80 відсотків доходів. «Саудівська Аравія могла прорахувати, наскільки вистачить її валютних резервів, якщо ціни на нафту будуть низькими», - пояснює у розмові з DW аналітик Commerzbank Карстен Фріцш (Carsten Fritzsch). За даними Міжнародного валютного фонду, скарбниця Королівства могла спорожніти вже за п'ять років.

«Такого розвитку подій там не хотіли», - каже Фріцш. Саудівці мали намір залатати діри у бюджеті у два способи: завдяки новим кредитам та частковій приватизації державної нафтової компанії Saudi Aramco. «А це, звісно ж, легше зробити, коли ціни на нафту вищі», - пояснює аналітик. Saudi Aramco є найціннішою компанією світу, акції якої не представлені на фондовому ринку. Оцінки її вартості коливаються від одного до десяти трильйонів доларів - у рази більше, ніж ринкова капіталізація Apple або Exxon. Якщо на фондову біржу буде виставлена хоча б частка Saudi Aramco, це принесе в бюджет країни чимало грошей.

Є чимало ознак того, що збільшення нафтовидобутку у Саудівській Аравії є не остаточним рішенням Ер-Ріяда, а чітким сигналом на адресу інших країн ОПЕК, які Королівство закликає енергійніше долучатися до досягнення спільної мети та більше скоротити видобуток.

«Схоже, що сигнал був отриманий», - каже Фріцш. У лютому ОАЕ та Ірак видобули значно менше нафти, компенсувавши збільшення видобутку у Саудівській Аравії. Це також допомогло відновити ціни на нафту 15 березня після падіння майже на 10 відсотків. Зростанню цін сприяли також дані про скорочення запасів нафти у США, вважає Фріцш.

Аналітик вірить, що попри внутрішні конфлікти ОПЕК все ж дотримуватиметься своїх планів скорочення видобутку нафти до кінця першого півріччя.

Джерело: DW