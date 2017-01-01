В опублікованій переписці штабу Макрона знайшли «російський слід»

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Фото World's Direction / Flickr Хакерство

У метаданих оприлюднених документів знайшли слова на російській мові

В опублікованому 5 травня масиві зламаного листування Еммануеля Макрона і його штабу виявлений ряд листів, які були змінені користувачем на ім'я Георгій Петрович Рошка - про це свідчать метадані листів.

Як повідомляє російське видання The Insider, ті документи, де був виявлені сліди Георгія Рошки (а таких не менше дев'яти), являють собою фінансові документи штабу Макрона.

Реальний автор документу, судячи з тих же метаданих, був скарбник штабу Макрон - Седрік О (це не абревіатура, а повне ім'я). Але потім документ був змінений таким собі Георгієм Рошкою.

Людина з ім'ям Георгій Петрович Рошка працює в російській компанії «Еврика», що виробляє обчислювальну техніку та програмне забезпечення, основними клієнтами якої є російські державні органи, в тому числі Міноборони та спецслужби.

Георгій Рошка - програміст, який брав участь в профільних конференціях, наприклад «Паралельні обчислювальні технології», що пройшла в 2014 році в Ростові-на-Дону. На момент публікації Рошка на запит видання про коментар не відповів.

Нагадаємо, 5 травня, інтернет-портал WikiLeaks опублікував посилання на зламане листування кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона і його оточення, що складається з декількох сотень тисяч електронних листів, фото і додатків, які датовані до 24 квітня 2017 року. Розмір масиву близько 9 гігабайтів.

Команда Макрона повідомила, що ці документи були отримані кілька тижнів тому в результаті зламу персональних і робочих поштових скриньок деяких представників руху «Вперед!» і зазначила, що крім реальних листів і документів в масиві є і фейки.

Французька влада закликала ЗМІ не публікувати документи і фотографії, які хакери викрали з листування. Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що злам листування команди кандидата в президенти Франції «не залишиться без відповіді».

Раніше японська компанія Trend Micro підтвердила, що за кібератакою на ресурси Макрона (яку штаб зафіксував ще в лютому) стоїть російське хакерське угрупування Pawn Storm, також відоме як Fancy Bear і APT28. Те ж угруповання раніше здійснювало численні кібератаки в інших західних країнах, в тому числі США, де напередодні президентських виборів зламана пошта Демократичної партії також була передана для поширення WikiLeaks.