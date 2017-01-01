В ПАРЄ хочуть обговорити поїздку Аграмунта до Сирії у закритому режимі

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Педро Аграмунт

Українські журналісти планують зробити інформацію зі слухань публічною навіть якщо Аграмунт буде відкрито заперечувати проти цього

Секретаріат Парламентської асамблеї Ради Європи пропонує не допускати ЗМІ на слухання, на яких Педро Аграмунт звітуватиме перед депутатами щодо своєї поїздки до Сирії.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на джерела в Страсбурзі.

Кінцеве рішення з цього приводу ухвалюватиме Бюро ПАРЄ, засідання якого розпочнеться ближчим часом.

Водночас, представники української делегації нині переконують колег в тому, що таке безпрецедентне обговорення має бути відкритим.

Українські журналісти наголошують, що планують зробити інформацію зі слухань публічною навіть якщо Аграмунт буде відкрито заперечувати проти цього.

Як відомо, у понеділок у ПАРЄ офіційно вимагали відставки Аграмунта через його поїздку до Сірії з росіянами. Після відкритого конфлікту, під час якого робота асамблеї була заблокована, Аграмунт тимчасово відмовився від головування в ПАРЄ.

Представники української делегації кажуть, що планують змусити Аграмунта «добровільно» подати у відставку.

Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради, звернулися із листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою його втрату посади як президента ПАРЄ.

Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до Асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в Асамблеї.