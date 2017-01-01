В ПАРЄ хочуть змінити російську агресію на «громадянську війну»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Група проросійських депутатів з різних країн намагаються внести антиукраїнські правки у низку документів

Проросійські депутати в ПАРЄ запропонували замінити згадки про російську агресію на «громадянську війну».

Про це заявив народний депутат, віце-президент ПАРЄ Георгій Логвинський в ефірі Еспресо.TV.

За його словами, звіт моніторингової місії щодо стану демократичних інституцій в Україні, який розглянуть сьогодні в Парламентській асамблеї Ради Європи є збалансованим і підтримує Україну. Проте, група проросійських депутатів з різних країн все таки внесли свої правки.

«Доповідь дуже збалансована. Тому що ми очікували, що доповідь будуть використовувати російські так звані агенти, з метою тиску на територію України. Ми бачимо, що в цій доповіді існують пропозиції щодо поправки, наприклад, змінити такі слова як «російська агресія» на «внутрішній конфлікт». Звичайно, ми розуміємо, хто замовник цих пропозицій. Але ми зараз будемо давати гідну відповідь таким проявам», - заявив Логвинський.

Нагадаємо, ПАРЄ готується вимагати від України парламентських виборів на окупованій території.