Український нардеп очолив підкомітет ПАРЄ з боротьби із тероризмом

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Георгій Логвинський

Логвинський боровся за цю посаду з пропутінським французьким депутатом

Представника української делегації в ПАРЄ, народного депутата Георгія Логвинського обрано головою підкомітету ПАРЄ з проблем злочинності та боротьби з тероризмом. Про це сам Логвинський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні наш черговий бій з пропутінським французьким депутатом Т. Маріані закінчився перемогою України – одностайним рішенням мене обрали головою підкомітету ПАРЄ з проблем злочинності та боротьби з тероризмом. За планами Кремля, саме цей депутат, проти якого в Україні триває кримінальне провадження за порушення наших кордонів за візити до Криму і його лобіювання ідей про те, що Крим – це Росія і санкції час скасувати, порушник і агент тероризму, мав би стати головою підкомітету ПАРЄ з боротьби із тероризмом. Ми не могли допустити такий плювок в обличчя України і всієї асамблеї», – написав нардеп.

Він повідомив про «нерівний бій» із Маріані на засіданні комітету. «Чому нерівний? Французький депутат у Франції відчував величезну впевненість і підтримку, в тому числі і своїх друзів – кремлівських агентів», – пояснив Логвинський.

Він подякував за одноголосне рішення підкомітету про його обрання.

Логвинський переконаний, що зараз саме цей підкомітет ПАРЄ покликаний зіграти вирішальну роль на міжнародній арені боротьби з тероризмом. «Я буду використовувати всі нові можливості для захисту прав людини, боротьби з міжнародною злочинністю і агресією, і як наслідок – якнайшвидшого повернення контролю над Кримом і Донбасом!» – заявив він.