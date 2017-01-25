ЗМІ: ПАРЄ хоче змусити Україну провести вибори на окупованих територіях
- Сьогодні, 17:23
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Асамблея підтримала одну з правок, запропонованих проросійськими депутатами, про недопредставленість у Верховній раді депутатів від східноукраїнських регіонів
ПАРЄ готується вимагати від України парламентських виборів на окупованій території.
Про це «Європейській правді» повідомили декілька депутатів, що брали участь у закритому засіданні комітету.
Зокрема, асамблея підтримала одну з правок, запропонованих проросійськими депутатами з ліворадикальних партій, про недопредставленість у Верховній раді депутатів від східноукраїнських регіонів.
Натомість один із доповідачів, Аксель Фішер (Німеччина, Європейська народна партія), з голосу запропонував доповнити документ пунктом про необхідність виборів у Верховну раду на територіях, не контрольованих Україною.
Моніторинговий комітет підтримав дану пропозицію
Під час засідання відбулася емоційна дискусія українських депутатів із Фішером щодо даної поправки, в якій вони просили доповідача відмовитися від неї; він ухилився від прямої відповіді.