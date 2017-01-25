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    ЗМІ: ПАРЄ хоче змусити Україну провести вибори на окупованих територіях

    • Сьогодні, 17:23
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    Асамблея підтримала одну з правок, запропонованих проросійськими депутатами, про недопредставленість у Верховній раді депутатів від східноукраїнських регіонів

    ПАРЄ готується вимагати від України парламентських виборів на окупованій території.

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    Про це «Європейській правді» повідомили декілька депутатів, що брали участь у закритому засіданні комітету.

    Зокрема, асамблея підтримала одну з правок, запропонованих проросійськими депутатами з ліворадикальних партій, про недопредставленість у Верховній раді депутатів від східноукраїнських регіонів.

    Натомість один із доповідачів, Аксель Фішер (Німеччина, Європейська народна партія), з голосу запропонував доповнити документ пунктом про необхідність виборів у Верховну раду на територіях, не контрольованих Україною.

    Моніторинговий комітет підтримав дану пропозицію

    Під час засідання відбулася емоційна дискусія українських депутатів із Фішером щодо даної поправки, в якій вони просили доповідача відмовитися від неї; він ухилився від прямої відповіді.

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    ПАРЄ
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