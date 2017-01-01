У поліції підтвердили, що в Києві вбито радника керівника «Укрспирту» Панкова

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У Києві застрелили Віктора Панкова

Відпрацьовуються версії, одна з них – убивство, пов'язане із професійною діяльністю Панкова

У Дарницькому районі Києва розстріляли радника директора ДП «Укрспирт», колишнього в.о. директора підприємства Віктора Панкова. Про це повідомляє 112.ua.

Зокрема, інформацію про те, що убитий – саме Віктор Панков, підтвердили джерела у правоохоронних органах. Також особу загиблого підтвердили й джерела, близькі до керівництва «Укрспирту».

Начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишов зміг сказати тільки, що вбитий був радником керівника «Укрспирту». «Радник керівника державного підприємства «Укрспирт», – сказав Чернишов.

«Чоловік ішов до свого авто, яке було припарковано на узбіччі. Чотири-п'ять пострілів чули свідки. Зброю, з якої було зроблено постріли, зараз встановлюють, на місці було вилучено речові докази... Скільки було вбивць, ми поки що не знаємо. Відпрацьовуються версії, одна з них – убивство, пов'язане з його професійною діяльністю», – сказав Чернишов.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про вбивство на вулиці Гришка у столиці. ЗМІ згодом повідомили, що вбито колишнього в.о. директора ДП «Укрспирт» Віктора Панкова.

Зазначимо, що в березні цього року в Києві невідомі особи скоїли напад на заступника директора ДП «Укрспирт» Ігоря Ільчишина.