В поліції розповіли подробиці ДТП з прем'єром Польщі

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Урядовий автомобіль

Беату Шидло мають доставити до Варшави на вертольоті

Зіткнення машини прем'єр-міністра Польщі Беати Шидло з легковим автомобілем сталося під час маневру обгону. Про це з посиланням на польське видання PAP повідомляє РБК-Україна.

За словами прес-секретаря поліції Малопольського воєводства Польщі Себастьяна Глена, говорити про точні причини аварії поки не можна. Також повідомляється, що глава уряду Польщі Беата Шидло, яка постраждала в результаті ДТП, була направлена на медичне обстеження до Військового медичного інституту у Варшаві.

У столицю прем'єра доставлять на вертольоті, відзначає агентство. Лікарі оцінюють стан Шидло як стабільний і не викликаючий побоювань.

Як повідомляв «Главком», урядовий кортеж автомобілів, в одному з яких перебувала прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло, потрапив в ДТП в місті Освенцим у п'ятницю ввечері.