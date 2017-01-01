В поліції уточнили: під час вибуху в Манчестері загинули 19 осіб, 50 отримали поранення

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На стадіоні працюють сапери

В результаті вибуху на стадіоні в Манчестері загинули 19 осіб.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на поліцію.

Ще понад 50 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.

NBC News повідомив, що не менше 20 людей загинули під час вибуху на стадіоні в Манчестері.

На стадіоні працюють сапери.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.