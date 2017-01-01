В поліції уточнили: під час вибуху в Манчестері загинули 19 осіб, 50 отримали поранення
- Сьогодні, 04:51
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На стадіоні працюють сапери
В результаті вибуху на стадіоні в Манчестері загинули 19 осіб.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на поліцію.
Ще понад 50 отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що поліція розглядає інцидент на стадіоні в Манчестері як можливий терористичний акт.
NBC News повідомив, що не менше 20 людей загинули під час вибуху на стадіоні в Манчестері.
На стадіоні працюють сапери.
Нагадаємо, ЗМІ повідомили про вибух на стадіоні в Манчестері, де проходив концерт американської співачки Аріана Гранде.