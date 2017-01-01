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    В поліції заявили про затримання організаторів замаху на екс- віце-прем’єра Молдови

    • Сьогодні, 17:55
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    За словами Князєва, правоохоронці отримали інформацію про те, що планується замовне вбивство колишнього високопосадовця з уряду Молдови

    Міністерство внутрішніх справ України спільно з Міністерством внутрішніх справ Молдови попередили замовне вбивство колишнього віце-прем'єр-міністра Молдови.

    Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомили на брифінгу, передає Еспресо.TV.

    «Синхронно ми затримали організаторів цього вбивства», – зазначив Аваков.

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    За словами Князєва, правоохоронці отримали інформацію про те, що планується замовне вбивство колишнього високопосадовця з уряду Молдови, а нині – відомого бізнесмена.

    Князєв зазначив, операція поліцейських України і Молдови проводилася одночасно у Києві і Кишиневі.

    «Затримані всі учасники цієї злочинної групи – від замовників до виконавців і співвиконавців. Вилучено зброю і гроші в Кишиневі, а в Києві затримані організатори цього правопорушення», – зазначив голова Національної поліції України.

    За його словами, до кінця дня до суду будуть направлені матеріали для обрання затриманим запобіжного заходу.

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