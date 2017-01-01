В Раді пояснили, як обиратимуть керівника суспільного мовлення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телебачення

Конкурс на обрання керівника каналу орієнтовно може відбутися через три місяці

Закон про суспільне мовлення передбачає, що наглядова рада, голова правління і саме правління НСТУ будуть максимально незалежними. Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, яка була одним із головних провайдерів закону про суспільне телебачення, в інтерв’ю «Главкому» розповіла, як відбуватиметься конкурс на керівника НСТУ.

«В законі чітко сказано, що наглядова рада має провести прозорий незалежний конкурс, обрати голову правління, який у свою чергу подаватиме на затвердження членів правління – фактично це його заступники за різними напрямами», – пояснила Сюмар.

За її словами, наразі ситуація певною мірою зависла, тому що конкурс не оголошено, а Держтелерадіо хоче призначити виконувача обов’язків голови правління і пропонує наглядовій раді затвердити людину, яку саме й визначило. «Держава повинна призначити в.о. для перехідного періоду, який має бути максимально коротким. Далі – конкурс, який проведе незалежна наглядова рада, що складається з представників громадськості та політичних сил, представлених у Раді. Важливо втримати довіру до наглядової ради, оскільки це певною мірою прецедент – така форма управління», - зазначила Сюмар.

Суспільне мовлення працюватиме на базі каналу «UA:Перший». «Суспільне мовлення – це набір стандартів та принципів управління. До виборів голови правління ми ще не можемо говорити про якусь роботу суспільного телебачення. Голова правління показує концепцію перетворення: яким буде ефір, хто його вироблятиме, яка кількість людей лишається працювати, яка сітка мовлення, які нові формати впроваджуватимуться. Повноцінне суспільне ТБ у нас з’явиться, коли люди побачать на практиці реалізацію концепції, яка переможе», - сказала нардеп. На її думку, цей процес займе рік мінімум.

«А зараз досить загадковий стан, оскільки ПАТ «НСТУ» було зареєстровано тільки нещодавно. Далі важливо, щоб усі процеси були максимально легітимними, зрозумілими і політично не ангажованими. Якщо ж із самого початку ми почнемо призначати керівників каналу – людей, яких визначають чиновники різних рівнів, – це вже ставить під питання легітимність реформ», - вважає Сюмар.

Вона підкреслила, що ключове завдання – це не дозволити державі втручатися в справи телеканалу і знайти ту концепцію, яка дозволить зробити канал якісним, у першу чергу, через дотримання стандартів, цікавим, щоб його дивилися люди.

Сюмар прогнозує, що конкурс на обрання керівника каналу орієнтовно може відбутися через три місяці.

Вона вважає, що на конкурс буде подаватися Зураб Аласанія (екс-керівник Першого національного). «Імовірно, ще деякі люди, причетні до реформи», - прогнозує Сюмар.

Нагадаємо, 19 січня було зареєстровано ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», а 24 січня вже відбулася його презентація.