В Раді звертають увагу, що Льовочкін – єдиний з близького оточення Януковича, хто не втік і на кого досі нема справ

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Народний депутат від «Народного фронту», голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар

Льовочкін в Україні має купу бізнесів, контролює купу політиків, частини фракцій, телеканали, зазначила Сюмар

Народний депутат від «Народного фронту», голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар в інтерв'ю «Главкому» заявила, що народний депутат Сергій Льовочкін, який будучи свого часу головою Адміністрації президента Януковича, єдиний з його найближчого оточення, хто сьогодні не втік, на кого немає кримінальних справ і він прекрасно живе в Україні.

Сюмар пояснила, чому «Народний фронт» якось одразу на віру сприйняв слова одіозного нардепа Онищенка, який утік з країни, про те, що свого часу виділялися мільйони на дискредитацію уряду Яценюка.

«Звичайно, все моніторили і чітко бачили, як іде поширення цієї інформації. Причому ми бачили й тонші інструменти: які політичні сили стоять за тим самим Гордієнком (у березні 2015 року на той момент голова Держфінінспекції Микола Гордієнко звинуватив Кабмін у фінансових порушеннях на суму 7,6 млрд дол. – Ред.). Це була досить продумана афера – людина виходила з матеріалами і казала, що 7 мільярдів вкрадено, хоча лише 2% з цієї папки стосувались уряду Яценюка. І вірусно всі підхопили, що Яценюк вкрав 7 мільярдів. Той самий депутат Каплін, який, підозрюю, працює в інтересах окремих людей та політичних сил, усе це тиражував масово», - розповіла Сюмар.

За її словами, чотири-п’ять сюжетів на день на «Інтері» було обов’язково щось критичне до «Народного фронту».

«Не забуваймо, кому належить «Інтер» – Льовочкіну і Фірташу. Так, ми Фірташа значною мірою примусили платити податки, у нього, вочевидь, були збитки через це. Це якісь політичні розбірки за допомогою телеканала як інформаційного кілера. Наприклад, візьмемо програму «Чорне дзеркало». Що можна сказати, коли відбувається обговорення Мінських угод і Каплін каже, що це нецікава тема, а поговорімо краще про «найбільшу проблему України» – «Народний фронт»… Що це як не кілерство? І така подача була масованою, ніхто не розбирався в нюансах.

Що ж до Льовочкіна, то будучи свого часу головою Адміністрації президента Януковича, він – єдиний з його найближчого оточення, хто сьогодні не втік, на кого немає кримінальних справ і він прекрасно живе в Україні. Причому має тут купу бізнесів, контролює купу політиків, і не тільки в Опоблоці, частини фракцій, телеканали…», - зазначила депутат.