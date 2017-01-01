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    В Римі стайкували водії автобусів та метро

    • Сьогодні, 00:19
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    Мінтранспорту Італії погодилось на поступки таксистів

    На вулицях Риму після шестиденних протестів з'явилися білі автомобілі таксі, проте пересування по місту для його жителів і гостей в середу стало непростим завданням через страйк працівників метро і водіїв автобусів і трамваїв, повідомляє «РИА Новости».

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    Як пише видання, таксисти протестували проти законодавчих поправок в секторі перевезень, що, на їхню думку, полегшить роботу міжнародних компаній, які надають послуги таксі через додатки в телефоні або планшеті.

    У вівторок ввечері представники профспілок досягли угоди з міністерством транспорту. Згідно з домовленістю, протягом місяця влада піде назустріч вимогам таксистів і розробить нові пропозиції щодо зміни роботи галузі.

    Чотиригодинний страйк громадського транспорту спричинив закриття однієї з трьох гілок римського метро, на другій лінії поїзди ходили зі збільшеними інтервалами. До страйку приєдналася частина автобусних і трамвайних маршрутів.

    Повідомляється що співробітники державної компанії ATAC, яка відповідає за весь громадський транспорт в Римі, виступають проти важких умов праці, високих обсягів роботи та випадків нападів з боку агресивно налаштованих громадян.

    На п'ятницю 24 лютого заплановано страйк мережі міжміських автобусів Cotral.

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