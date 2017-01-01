Впродовж року на МЗС Італії скоєно низку хакерських атак

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Хакерам не вдалось зламати систему захисних кодів

Впродовж 2016 року на комп'ютерну мережу міністерства закордонних справ Італії було скоєно низку хакерських атак. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP з посиланням на джерело в італійських дипломатичних колах.

Згідно данних ЗМ, об'єктами кібернападів стали електронна пошта співробітників самого міністерства та дипломатичного корпусу в посольствах країни за кордоном.

Під час хакерських атак нападниками не вдалося зламати систему захисних кодів, що використовувалась у міністерстві. Одразу після перших нападів система кібербезпеки відомства була істотно посилена.

Раніше британське видання The Guardian повідомило, що кібератаки на МЗС Італії тривали впродовж чотирьох місяців. За даними газети, причетність Москви до атак не підтверджена, хоча, як підозрюють, за нападами могли стояти російські хакери.

Раніше «Главком» повідомляв, що уряд Нідерландів оголосив про намір тимчасово відмовитися від обробки результатів виборів до парламенти за допомогою комп’ютерних систем. Відповідне рішення має на меті уникнути можливих хакерських атак.