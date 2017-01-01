Справу фігурантів корупційного скандалу в Ужгородській міськраді направлено до суду

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Один із фігурантів справи Станіслав Пономарьов

Підозрюваним вручено обвинувальні акти

Трьом обвинуваченим у справі про корупційну схему в Ужгородській міській раді та їхнім захисникам вручили обвинувальні акти, а справу скерували до суду. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Мова йде про першого заступника Ужгородського міського голови Іштвана Цапа, депутата Ужгородської міської ради Станіслава Пономарьова, посередника Олега Громадського, яких звинувачують у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 КК («Одержання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди»).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», в січні співробітники прокуратури Закарпатської області та спецпідрозділу «К» Управління Служби безпеки України у Закарпатській області проводили обшуки у приміщенні Ужгородської міської ради та у житлових приміщеннях окремих посадовців мерії.

Прокуратурою було викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями міської ради за позитивне вирішення земельних питань.