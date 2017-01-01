Розведення військ у Станиці Луганській не відбулось через порушення «тиші» - штаб

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Впродовж тижня бойовики систематично обстрілювали район Станиці Луганської

Розведення сил і озброєння в районі Станиці Луганської в зоні АТО не відбулось через систематичне порушення бойовиками «режиму тиші». Про це заявили у прес-центрі штабу АТО.

«Відповідно до досягнутих у Мінську домовленостей головною умовою для розведення сил і засобів є безумовне дотримання режиму припинення вогню обома сторонами протягом семи діб. Водночас, 7 березня, у районі Станиці Луганська розведення сторін не розпочалося через систематичне порушення російсько-окупаційними військами режиму «Тиша», - зазначають у штабі.

Також повідомляється, що з 1 по 7 березня противник сім разів здійснював обстріл зазначеного району із застосуванням стрілецької зброї. Про зафіксовані порушення було поінформовано Спільний центр контролю та координації припинення вогню на лінії розмежування сторін.

Як повідомляв «Главком», в понеділок в зоні АТО було зафіксовано 122 ворожі обстріли: четверо українських військових поранено, один травмований, один загинув. Місія ОБСЄ нарахувала понад 1600 вибухів в зоні АТО.