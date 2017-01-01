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    В Росії хочуть оснастити армію «нетрадиційними» видами озброєння

    • Сьогодні, 17:19
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    Російська армія
    Російська армія

    Оборонне відомство Росії сподівається здійснювати намічені плани «в умовах імпортозаміщення»

    Росія планує перекинути до окупованого Криму новітні зразки озброєння.

    Про це з посиланням на міністра оборони РФ Сергія Шойгу, повідомляє ТАСС.

    «Заплановані заходи дадуть змогу оснастити армію і флот сучасними зразками озброєння і військової техніки, дадуть можливість сформувати науково-технічний запас для розробки принципово нових і нетрадиційних видів зброї. Проектом нової програми також передбачається оснащення угруповань військ у Криму й Арктиці», - каже Шойгу.

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    При цьому, за словами російського міністра, планується «забезпечити наступність між новим проектом і діючою ДПО (Державною програмою озброєння - ред.)».

    Оборонне відомство Росії сподівається здійснювати намічені плани «в умовах імпортозаміщення, розвитку вітчизняної електронної компонентної бази, реалізації контрактів повного життєвого циклу військової продукції, а також синхронізації строків підготовки необхідної інфраструктури з постачаннями нового озброєння».

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