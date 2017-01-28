В Росії надумали переманити українських авіаконструкторів

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Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін

Віце-прем’єр РФ вважає, що у авіаконструкторів немає перспектив в Україні.

У Росії заявили про те, що готові прийняти українських авіаконструкторів і забезпечити їх роботою і зарплатою. Про це заявив сьогодні віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін на заводі ВАЛТ у Воронежі, передає видання «РИА Новости».

«Ми, звичайно, раді і чекаємо переїзду до Росії українських авіаконструкторів, авіабудівників. Вони не мають ніякої перспективи для себе для роботи у Києві і, в цілому, в Україні», - сказав Рогозін.

Також він заявив, що в РФ готові забезпечити українських спеціалістів необхідною роботою та зарплатами, «щоб не вмерла та ідеологія авіабудування, яка колись була вихована Олегом Костянтиновичем Антоновим, як єдина невідривна частина загальної школи авіабудування Радянського Союзу».

Як відомо, найбільший український авіабудівний концерн «Антонов» входить до складу «Укроборонпрому».