Український поет відповів на запрошення росТБ у Москву: Тільки на похорон Путіна

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Андрій Любка

Поета запросили виступити на «раша-ТБ» в якості експерта

Російські організатори намагалися запросити українського поета Андрія Любку для виступу на телеканалі в якості експерта.

Про це сам Любка розповів у своєму Фейсбуці.

«Не вважаю для себе можливим їхати в державу, яка напала на мою країну, окупувала частину територій і вбиває мирних громадян - щоб взяти участь в «шоу» пропагандистського каналу. Можу розглянути запрошення на похорон Путіна », - відповів поет на запрошення.

Нагадаємо, 12 січня в Україні заборонили трансляцію російського телеканалу «Дождь». Це рішення викликало резонанс, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович вступила у дискусію з народним депутатом України, головою постійної делегації України у ПАРЄ Володимиром Ар'євим відносно, на її думку, неправомірного закриття в Україні російського телеканалу.

Крім того, Комітет захисту прав журналістів, що базується в Нью-Йорку, закликав українську владу негайно скасувати розпорядження про заборону мовлення на території України «Дождя».

У відповідь на такі закиди перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко порадила ОБСЄ звернути увагу на блокування роботи українських телеканалів у РФ та на Донбасі.

http://glavcom.ua/news/gerashchenko-kritikam-zakrittya-dozhdya-v-rf-nemaje-zhodnogo-ukrajinskogo-kanalu-392809.html