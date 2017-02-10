В Росії планують відкрити залізничну лінію в обхід України восени 2017 року

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Фото: РИА-Новости Будівництво залізничної лінії

Наразі готовність лінії становить 50%

Готовність російської залізничної лінії Журавка - Міллерово в обхід території України становить близько 50%, рух поїздів планується відкрити восени 2017 року. Про це з посиланням на дані Російської залізничної дороги повідомляє «РИА-Новости».

«Готовність залізничної лінії Журавка - Міллерово становить близько 50%. Експлуатаційна довжина ділянки складе 137,5 кілометрів, а розгорнута довжина шляху - 294 кілометри . Рух поїздів на лінії Журавка - Міллерово планується відкрити восени 2017 року», - йдеться в повідомленні.

За даними російських залізничників, наразі йде спорудження земляного полотна, шляхопроводів, мостів і естакад, укладання верхньої будови колії, будівництво тягових підстанцій. Тривають роботи з винесення інженерних комунікацій сторонніх організацій, в тому числі газопроводів. У Ростовській і Воронежських областях будуть побудовані сім нових станцій і реконструйована станція Журавка.

Як відомо, будівництво російської залізничної лінії в обхід території України розпочалося ще в 2014 році.