Могеріні не впевнена, що в США збережеться єдність щодо російських санкцій

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Федеріка Могеріні

Водночас у ЄС очікують від Росії повного виконання «мінських угод»

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що Євросоюз зберігатиме єдність у політиці збереження санкцій проти Російської Федерації до повного виконання Мінських угод, але не впевнена, що в США також дотримуватимуться такої єдності.

Про це вона сказала під час виступу у Вашингтоні в неурядовій організації Атлантична рада. Могеріні розповіла про вже проведені зустрічі із впливовими сенаторами та представниками нової адміністрації, у тому числі із секретарем Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном.

«Мої зустрічі були позитивними, і, зокрема, ми дійшли згоди, що санкції зберігатимуть чинність до того часу, поки Мінська угода повністю не виконана, але я не знаю, чи це стане консолідованою політикою», - заявила Могеріні, натякнувши, що «вона не була в Овальному кабінеті, коли президент Трамп телефонував президенту Путіну».

Вона наголосила, що для Європейського Союзу справа виконання Мінських угод є важливим питанням.

«Я вірю, що це є важливим питанням не тільки для європейців. Я вважаю, що для Конгресу це також є важливим питанням», - сказала Могеріні. Також, на ії думку, ЄС зберігатиме єдність у питанні санкцій.

«Я не знаю, чи американці будуть об'єднаними в цьому питанні, але європейці будуть», - наголосила Могеріні. Також вона повідомила, що обговорила з Тіллерсоном питання про те, як ЄС та США можуть кращим чином сприяти повній імплементації Мінських угод.

Могеріні зазначає, що справжня мета полягає в досягненні миру в Україні з врахуванням міжнародного права, що також стосується і Криму.

Як повідомляв «Главком», прес-секретар Дональда Трампа нещодавно підтвердив інформацію, що США не змінюють свою позицію щодо санкцій проти Росії, які стосуються окупаціії українського Криму.