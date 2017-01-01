Штаб блокади Донбасу: ми не пустили більше 50 тисяч вагонів

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Активісти блокади

Учасники блокади пропонують закупляти вугілля «на інших континентах»

За час проведення акції з блокади двох залізничних колій в Луганській та Донецькій областях активісти блокади ОРДЛО не пропустили вже більше 50 тисяч вагонів.

Про це в ефірі Громадського розповів командир «Штабу блокади торгівлі з окупантами» Сергій Акимович.

«За ці два тижні: по одній гілці ходило 700-800 вагонів на добу – це вже більше 50 тисяч вагонів ми не пустили. По іншій – за 6 днів близько 15 тисяч вагонів», – сказав він.

Також Акимович додав, що за домовленістю із місцевою владою «блокадники» пропускають електричку, яка курсує до станції Курдюмовка. Інших спроб досягнути домовленостей з учасниками блокади від представників влади, за його словами, не було.

Крім того він спростовує інформацію про те, що у разі блокування поставок антрациту окупованого з Донбасу всі теплоелектростанції регіону, які працюють на антрациті, будуть почергово повністю зупинені, через що жителі й підконтрольних Україні територій можуть залишитись без світла та тепла.

«Що стосується Луганської області, то гілку, якою доставляється вугілля на Щастинську ТЕС, ми не перекривали. Що стосується інших ТЕС, то за постановою Кабміна, у них має бути запас палива на місяць. Друге питання: у тарифах забита вартість вугілля плюс його доставка. Тому хай закупають – в інших державах, на інших континентах», – сказав Акимович.

Як повідомляв «Главком», активісти торгівельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна-Лисичанськ-Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Вчора ввечері було заблоковано дорогу Ясинувата - Костянтинівка у Донецькій області.

У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

В СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим економічної блокади.

Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».