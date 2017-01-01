СБУ вилучила в Одесі 2,5 тонни провокативних газет
- Сьогодні, 00:37
-
Розсилка
Розповсюджувати «фейки» мало 30 осіб
В Одесі Служба безпеки України викрила організовану групу провокаторів, які за завданням російських кураторів готували низьку пропагандистських акцій. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні зловмисники планували поширити провокаційну друковану продукцію, спрямовану на маніпулювання громадською думкою та дискредитацію вищого керівництва держави», - повідомили в Службі безпеки України.
Загалом співробітники СБУ вилучили дві з половиною тонни фейкових газет дуже схожих на офіційне видання однієї з політичних партій, представлених у парламенті.
«Фальшивка містила вихідні дані та тираж, що відповідають справжньому друкованому виданню», - уточнюють силовики.
Оперативники також встановили, вантаж був доставлений до Одеси з Києва. Головні виконавці акції - мешканка столиці та громадянин Росії, який проживає в Одесі. За свою роботу вони мали отримати 18 тисяч гривень.
Зловмисники вже встигли підібрати 30 розповсюджувачів фейкового видання та орендували приміщення для зберігання газет.Нагадаємо, напередодні Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що в Одесі викрита злочинна група, яка протягом року організувала та розповсюджувала книги та буклети для розпалювання національної, расової ворожнечі та приниження національної честі і гідності. Зокрема, серед видань угруповання – «Слуги зла или как выглядит украинский национализм» та «Одесские колокола Хатыни».