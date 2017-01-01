СБУ вилучила в Одесі 2,5 тонни провокативних газет

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Вилучені газети

Розповсюджувати «фейки» мало 30 осіб

В Одесі Служба безпеки України викрила організовану групу провокаторів, які за завданням російських кураторів готували низьку пропагандистських акцій. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні зловмисники планували поширити провокаційну друковану продукцію, спрямовану на маніпулювання громадською думкою та дискредитацію вищого керівництва держави», - повідомили в Службі безпеки України.

Загалом співробітники СБУ вилучили дві з половиною тонни фейкових газет дуже схожих на офіційне видання однієї з політичних партій, представлених у парламенті.

«Фальшивка містила вихідні дані та тираж, що відповідають справжньому друкованому виданню», - уточнюють силовики.

Оперативники також встановили, вантаж був доставлений до Одеси з Києва. Головні виконавці акції - мешканка столиці та громадянин Росії, який проживає в Одесі. За свою роботу вони мали отримати 18 тисяч гривень.

Зловмисники вже встигли підібрати 30 розповсюджувачів фейкового видання та орендували приміщення для зберігання газет.

Нагадаємо, напередодні Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що в Одесі викрита злочинна група, яка протягом року організувала та розповсюджувала книги та буклети для розпалювання національної, расової ворожнечі та приниження національної честі і гідності. Зокрема, серед видань угруповання – «Слуги зла или как выглядит украинский национализм» та «Одесские колокола Хатыни».