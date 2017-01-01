В Росії визнали: «ДНР» - це не держава

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У «Єдиній Росії» згадали, що «Донецька народна республіка» не визнана міжнародною спільнотою

«Паспорт» «ДНР» не дає підстав говорити про наявність подвійного громадянства у депутата Держдуми РФ Йосипа Кобзона, заявив перший заступник керівника Центрального виконкому партії «Єдина Росія» Костянтин Мазуревский.

«Кобзон Йосип Давидович не є громадянином іноземної держави з причини того, що «Донецька народна республіка» державою не є», - сказав він. Так він прокоментував повідомлення деяких ЗМІ, які у своїх публікаціях пишуть, що «єдиноросам», а також Держдумі в цілому доведеться зайнятися «подвійним громадянством» Кобзона.

«Треба розуміти різницю між визнанням окремих документів і міжнародним визнанням держави», - сказав Мазуревский.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР». Водночас Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР». «В'їхати наразі громадяни за цими документами в Республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і їхній в'їзд через російсько-білоруську ділянку кордону», – сказав офіційний представник Держприкордонкомітету республіки Антон Бичковський.