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    В Росії визнали наявність кібервійськ

    • Сьогодні, 03:49
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    Офіційна назва підрозділу російського Міноборони - війська інформаційних операцій

    У Збройних силах Російської Федерації створені війська інформаційних операцій. Про це під час виступу в Держдумі сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє «Интерфакс».

    «Пропаганда повинна бути розумною, грамотною та ефективною», - сказав Шойгу.

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    За його словами, такий підрозділ буде ефективнішим за відомство контрпропаганди, яке раніше пропонувалося створити.

    Як відомо, до останнього часу в парламенті Росії спростовували повідомлення про те, що в країні існують кібервійска.

    Голова профільного комітету Ради Федерації Віктор Озеров, який ще на початку лютого говорив про відсутність кібервійськ у Росії, після виступу міністра оборони заявив, що завданням нової структури буде побудова «системи протидії можливому втручанню в інформаційні системи, системи керування військами, а також спробам добування державної та військової таємниці».

    Ще 16 січня перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олександр Шерін заявляв, що кібервійськ в Росії немає.

    «Ні, звичайно», - сказав Шерін в ефірі радіостанції «Ехо Москви», відповідаючи на питання, чи є в РФ кібервійска.

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