В російському ВТБ банку розповіли, що будуть робити з українською «дочкою»

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ВТБ банк в Україні

За словами голови банку, вони будуть визначатися, продавати чи скорочувати бізнес

Російська банківська група ВТБ хоче провести «реально гарну угоду» щодо своєї «дочки» в Україні і до кінця року визначиться, чи продавати дочірній банк, чи продовжити скорочувати його бізнес.

Про це повідомив журналістам голова другого за активами російського банку Андрій Костін, передає Прайм.

«Ми хочемо реально гарну угоду, реальну операцію з продажу. У нас є два шляхи - є шлях продажу банку, є шлях поетапного скорочення балансу банку», - повідомив Костін.

«Ми абсолютно спокійно працюємо. Ми не припиняли платежі, не обмежували. Загалом, хотіли б до кінця року до одного з двох рішень прийти», - додав голова ВТБ.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

Російські банки перестали виплачувати пенсії в Україні.

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

Мажоритарним акціонером консорціуму, який придбав українську «дочку» Сбербанку, є громадянин Великобританії Саїд Гуцерієв. Він – син російського мільярдера Михайла Гуцерієва.