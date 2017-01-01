Покупцем української «дочки» Сбербанку став найбагатший російський клан

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Сбербанк продав українську « дочку » синові російського мільярдера

Основним акціонером Norvik Banka є громадянин Великобританії Григорій Гусельников - колишній президент Бін Банку

Громадянину Великобританії Саїду Гуцерієву належить білоруська компанія, що бере участь в угоді Мажоритарним акціонером консорціуму, який домовився про покупку української «дочки» Сбербанку, став син російського мільярдера Михайла Гуцерієва Саїд.

Про це повідомляє прес-служба латвійського Norvik Banka.

Як повідомляється, громадянину Великобританії Саїду Гуцерієву належить білоруська компанія, що бере участь в угоді.

«Банк, що купується, має чудову інфраструктуру: в його платформу попереднім власником - Сбербанком РФ - були вкладені сотні мільйонів доларів. Це солідне підгрунтя для розвитку і якісного зростання проекту», - наводить слова Гуцерієва прес-служба банку.

Основним акціонером Norvik Banka є громадянин Великобританії Григорій Гусельников - колишній президент Бін Банку.

«Впевнений, що наша сьогоднішня угода дозволить відкрити нову сторінку в розвитку фінансової системи України», - заявив він.

Також у латвійському банку повідомили, що разом з основною угодою заплановано ряд заходів щодо скорочення присутності на російському банківському ринку.

«Це дозволить підняти ефективність інвестицій і ліквідувати ряд політичних ризиків, пов'язаних з географією роботи банку. Різноманітність інвесторів дозволить сформувати збалансований і такий, що враховує інтереси всіх залучених сторін, консорціум, що дозволить ефективно розвивати банк на європейських ринках», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають російські ЗМІ, інгуський мільярдер Михайло Гуцерієв – власник російської нафтової компанії. Статки Гуцерієва-старшого журнал «Forbes» оцінює в 2,8 мільйярда доларів.

«Сбербанк» Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку. «Консорціум інвесторів набуває 100% акцій ПАТ «СБЕРБАНК» (Україна), яке є дочірнім банком ПАТ Сбербанк. У Консорціум увійдуть Норвік Банк (Латвія) і білоруська приватна компанія.

Як відомо, російські банки перестали виплачувати пенсії в Україні.

Раніше у Краматорську активісти закрили відділення російського «Сбербанку».

Також у Запоріжжі активісти організували цілодобове блокування «Сбербанку».

Крім того у Сумах активісти заблокували «Сбербанк».

Нагадаємо, 18 березня понад півсотні активістів замурували вхід у центральне відділення Сбербанку, що в середмісті Тернополя. 13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

20 березня активісти силою закрили відділення російського «Сбербанку» в Краматорську.

Станом на 20 березня російський «Сбербанк» розблокував роботу свого відділення в Тернополі, відділення в Києві й Дніпрі, як і раніше, заблоковані.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

Сьогодні стало відомо, що російський «Сбербанк» активно займається пошуком варіантів швидкого виходу з українського ринку.