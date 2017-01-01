Трамп має намір призупинити видачу віз для семи мусульманських країн

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В проекті указу згадуються Ірак, Іран, Лівія, Сомалі, Судан, Сирія і Ємен

Президент США Дональд Трамп має намір призупинити видачу віз для громадян семи країн з переважно мусульманським населенням, повідомляє Associated Press з посиланням на проект указу, який опинився у розпорядженні агентства.

Відзначається, що в проекті згадуються Ірак, Іран, Лівія, Сомалі, Судан, Сирія і Ємен.

Призупинення видачі віз для громадян цих країн планується, принаймні, на один місяць.