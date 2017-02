В США на конференції з Трампом роздавали прапорці з російським триколором

Організатори акції таким чином хотіли заявити, що Трамп зрадив США

На Конференції консервативних політичних дій, перед виступом президента США Дональда Трампа учасникам заходу роздали прапорці в кольорах російського триколора.

Про це повідомляє видання Washington Examiner.

Crowd at CPAC waving these little pro-Trump flags that look exactly like the Russian flag. Staffers quickly come around to confiscate them. pic.twitter.com/YhPpkwFCNc