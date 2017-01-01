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    В США на конференції з Трампом роздавали прапорці з російським триколором

    • Сьогодні, 05:20
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    Організатори акції таким чином хотіли заявити, що Трамп зрадив США

    На Конференції консервативних політичних дій, перед виступом президента США Дональда Трампа учасникам заходу роздали прапорці в кольорах російського триколора.

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    Про це повідомляє видання Washington Examiner.

    На синій смузі прапорців було написано ім'я Трампа, що ввело в оману деяких участників заходу, і вони, не замислюючись, почали вимахувати триколорами, йдеться в повідомленні.

    Схаменувшись, організатори швидко конфіскували всі прапорці і попередили присутніх, що в разі нових провокацій будуть виводити порушників спокою із залу.

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    Відповідальність за інцидент взяли на себе активісти руху Амегісапѕ Take Action. Вони стверджують, що Трамп зрадив свою країну і наполягають на його негайному відстороненні від посади.

    До слова, вчора у Білому домі не пустили на брифінг прес-секретаря президента США Шона Спайсера представників низки авторитетних ЗМІ, серед яких The New York Times, CNN, BBC та Daily Mail.

    Джерело: 112 Україна
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    Росія США Дональд Трамп
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