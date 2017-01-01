В США на конференції з Трампом роздавали прапорці з російським триколором



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Організатори акції таким чином хотіли заявити, що Трамп зрадив США

На Конференції консервативних політичних дій, перед виступом президента США Дональда Трампа учасникам заходу роздали прапорці в кольорах російського триколора.

Про це повідомляє видання Washington Examiner.

Crowd at CPAC waving these little pro-Trump flags that look exactly like the Russian flag. Staffers quickly come around to confiscate them. pic.twitter.com/YhPpkwFCNc — Peter Hamby (@PeterHamby) 24 лютого 2017 р.

На синій смузі прапорців було написано ім'я Трампа, що ввело в оману деяких участників заходу, і вони, не замислюючись, почали вимахувати триколорами, йдеться в повідомленні.

Схаменувшись, організатори швидко конфіскували всі прапорці і попередили присутніх, що в разі нових провокацій будуть виводити порушників спокою із залу.

Відповідальність за інцидент взяли на себе активісти руху Амегісапѕ Take Action. Вони стверджують, що Трамп зрадив свою країну і наполягають на його негайному відстороненні від посади.

До слова, вчора у Білому домі не пустили на брифінг прес-секретаря президента США Шона Спайсера представників низки авторитетних ЗМІ, серед яких The New York Times, CNN, BBC та Daily Mail.