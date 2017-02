В Білому домі не пустили на брифінг журналістів CNN, Times та BBC

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Речник Білого дому Шон Спайсер

В знак солідарності з колегами представники Associated Press теж відмовились від брифінгу

У Білому домі не пустили на брифінг прес-секретаря президента США Шона Спайсера представників низки авторитетних ЗМІ. Про це повідомляє The Hill.

До списку тих, кому заборонили вхід на брифінг потрапили The New York Times, CNN, BBC, The Hill, Політико, BuzzFeed, Daily Mail, Los Angeles Times та New York Daily News.

«Ми закликаємо організації, яким був дозволений вхід, розділити матеріал з іншими, яких не допустили», - сказав президент Асоціації кореспондентів Білого дому.

Натомість телеканали та інформагентства ABC, CBS, NBC, Fox, Reuters, Bloomberg та McClatchy та Associated Press допустили до брифінгу, однак журналісти Associated Press відмовились йти на захід.

Як відомо, у команді президента США доволі жорстко реагують на критичні матеріали ЗМІ. Раніше Дональд Трамп назвав телеканал CNN засобом масової інформації, який випускає «фейкові новини». Керівництво Білого дому відмовляється посилати своїх представників на програми телеканалу

Сьогодні Трамп також звинуватив Федеральне бюро розслідувань країни у нездатності зупинити витік секретної інформації в ЗМІ.