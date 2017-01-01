Трамп звинуватив ФБР в нездатності зупинити «злив» інформації

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Дональд Трамп

Президент США вважає, що «витік» інформації може мати руйнівні наслідки

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Федеральне бюро розслідувань країни у нездатності зупинити витік секретної інформації.

Про це він заявив на своїй сторінці у Twitter.

«ФБР не в змозі зупинити «витоку», які пронизують наш уряд довгий час. Вони навіть не в змозі знайти витоку в самому ФБР. Секретна інформація дістається засобам масової інформації, це може мати руйнівні наслідки для США», - написав Трамп.

Як відомо, у команді президента США доволі жорстко реагують на критичні матеріали ЗМІ. Раніше Дональд Трамп назвав телеканал CNN засобом масової інформації, який випускає «фейкові новини». Керівництво Білого дому відмовляється посилати своїх представників на програми телеканалу CNN, таким чином позбавляючи один з найбільших американських телеканалів голосу адміністрації президента США Дональда Трампа в своєму ефірі.