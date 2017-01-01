В США заявили, що крилаті ракети Росії загрожують НАТО

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Крилаті ракети

Американські військові вперше прокоментували дану інформацію

Росія розгорнула на своїй території крилаті ракети наземного базування, порушивши «дух і прагнення» договору Москви і Вашингтона про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, підписаного президентами США і СРСР Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим 1987 року у Вашингтоні.

Про це в середу заявив заступник голови Комітету начальників штабів збройних сил США генерал Пол Сельва, повідомляє DW.

Заява генерала стала першим офіційним підтвердженням з боку американських військових, додає Reuters.

«Сама система становить загрозу для більшості наших об'єктів у Європі, і ми вважаємо, що росіяни навмисно задіяли її, щоб створити загрозу для НАТО і об'єктів у зоні відповідальності альянсу», - заявив генерал на слуханнях у комітеті Палати представників Конгресу США з питань збройних сил.

Нагадаємо, що 14 лютого газета The New York Times повідомила з посиланням на джерела в адміністрації США, що Росія розмістила на своїй території крилаті ракети. Усього в Росії два дивізіони «заборонених» крилатих ракет, розповіли виданню американські чиновники.